Butiksmedarbetare, varmmatsbuffé, Hemköp Göteborg Frölunda Torg
2025-08-13
Välkommen till Hemköp, vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör.
Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
För Hemköp är mångfald en styrka. Medarbetarnas kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla tjänster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Till Hemköp Göteborg Frölunda Torg är vi nu på jakt efter dig som vill ha ett roligt och stimulerande arbete. I utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi vågar tänka i nya banor. Nedan ser du vad det innebär att vara Butiksmedarbetare på Hemköp:
Som Butiksmedarbetare får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker.
Du ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik.
Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 33 timmar i veckan, provanställning tillämpas.
Tillträde: 2025-08-25 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Det här förväntar vi oss
Att du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. Nedan ser du vad som mer förväntas av dig som Butiksmedarbetare på Hemköp:
Att du ska ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt.
Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften av butiken. Det innebär exempelvis att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du har sinne för såväl detaljer som helhet.
Du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta med varmmatsbuffé. Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med anledning av Arbetsmiljölagen ska du ha fyllt 18 år.
Det här erbjuder vi
Hos oss är kollektivavtal lika självklart som Fairtrade-märkt kaffe och ekologisk frukt på jobbet. Nedan ser du vad vi mer erbjuder dig:
Kollektivavtalad lön, OB-ersättning, samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal.
Försäkringar genom kollektivavtal.
Förstärkt föräldrapenning.
Friskvårdsbidrag efter tre månaders anställning.
Personalrabatt efter sex månaders anställning.
Du får erfarenheter - om t ex försäljning, service och om att driva butik.
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Annika Pantzar, annika.pantzar@hemkop.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-08-27. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör.
