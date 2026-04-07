Butiksmedarbetare tillbehörs- och reservdelsbutik husvagnar/husbilar
2026-04-07
Butiksmedarbetare till vår tillbehörs- och reservdelsbutik
Vi på Loods Fritids AB i Borlänge söker nu en serviceinriktad, driven och strukturerad medarbetare till vår tillbehörs- och reservdelsbutik.
Hos oss får du en viktig roll där du hjälper kunder med rätt produkter, håller ordning i butiken och bidrar till att vår reservdels- och tillbehörsförsäljning fungerar smidigt och professionellt. Rollen passar dig som trivs i en säsongsbetonad verksamhet där tempot stundtals kan vara högt och där det gäller att kunna prioritera mellan flera uppgifter.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
I rollen som butiksmedarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Försäljning av tillbehör och reservdelar
Hjälpa kunder att hitta rätt produkter
Beställningar, lagerhållning och uppföljning
Struktur och ordning i butik och lager
Samarbete med verkstad och övrig personal
Bidra till god service och en positiv kundupplevelse
Vi söker dig som:
Är positiv, serviceinriktad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har god känsla för kundbemötande och försäljning
Är strukturerad, noggrann och trivs med ordning och planering
Är driven, engagerad och har lätt för att ta egna initiativ
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för din del av verksamheten
Har god förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är stresstålig och trivs i en säsongsbetonad bransch där arbetsbelastningen kan variera
Har god datorvana
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från butik, reservdelar, tillbehör eller lager
Erfarenhet från fordonsbranschen
Kunskap om husbilar, husvagnar eller fordonstillbehör
Erfarenhet av beställningar, lager eller artikelhantering
BE-körkort
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande och viktig roll i en växande verksamhet, där du blir en central del i att ge våra kunder god service och hålla hög kvalitet i vår tillbehörs- och reservdelsförsäljning.
Vi ser positivt på en jämnare könsfördelning och välkomnar därför särskilt sökande som kan bidra till det.
Rätt person är viktigare än att du kan allt från start - vi värdesätter engagemang, ansvarskänsla och viljan att utvecklas.
Anställningsform
Tjänsten avser heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Arbetstid
Vardagar kl. 9-18
Varannan lördagar kl. 10-14 under säsong, samt vissa söndagar enligt schema.Övrig information
För vissa tjänster kan utdrag ur belastningsregistret komma att efterfrågas som en del av rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Skicka CV, personligt brev till ekonomi@loods.se
Bifoga gärna referenser redan i samband med din ansökan.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: ekonomi@loods.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Butiksmedarbetare". Omfattning
