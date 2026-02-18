Butiksmedarbetare till ZOO.se Göteborg?
2026-02-18
Pet Pawr Group AB är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag med en omsättning på ca. 1 Mdkr. Vi är ett av Nordens mest moderna zoofackhandelsbolag - både online och i fysisk butik. ZOO.se är ett viktigt varumärke inom Pet Pawr Group. Att jobba hos oss innebär att du hjälper våra kunder att botanisera bland ett sortiment på över 10 000 husdjursprodukter inom hund, katt, fisk, reptil, smådjur och fågel.
Vad vi tror du har för att lyckas i rollen:
• Erfarenhet av professionellt kundbemötande, gärna inom butik eller liknande
• Erfarenhet av zoo-fackhandel är meriterande
• Är positiv, engagerad, driven och självgående
• Gillar att samarbeta och skapa en trivsam butiksmiljö både för medarbetare och kunder
• Är över 18 år (meriterande) och tillgänglig för arbete kvällar och helger
Vi erbjuder dig:
• En särskild visstidsanställning på ca 25 timmar/veckan med start i mars och till och med slutet av sommaren 2026.
• Vår värdegrund skapar en stabil kultur i en rörlig bransch där professionalitet och respekt genomsyrar hela verksamheten. Vi uppskattar allas olikheter och ser nya perspektiv och idéer som något positivt. Hos oss är du med och bidrar till en trygg och rolig arbetsplats.
• Vi är anslutna till Svensk Handel och alla butiksmedarbetare omfattas av Detaljhandelsavtalet med tillhörande villkor.
• Vi har ett stort hållbarhetsfokus och en stark djurpolicy då djurens välmående är en prioritet hos oss. Vår viktigaste uppgift är alltid att se till att djuren trivs och mår bra.
Mer om oss:
Pet Pawr Group står bakom flera välkända varumärken: ZOO.se, Tinybuddy, Pritax och norska PetXL samt Dyrekassen. Vi är en av Nordens ledande aktörer inom e-handel för husdjursprodukter och tillsammans driver vi sju online-butiker i Sverige, Norge och Finland. ZOO.se finns i 17 butiker i Sverige och i Norge driver vi 15 butiker under varumärket PetXL, varav några har anslutna veterinärkliniker. Vi har ett e-handelslager i Brunna och ett servicekontor i Stockholm. Vi är ca. 500 medarbetare i Norden som brinner för innovation, kvalitet och en förstklassig kundupplevelse. Med över 35 års erfarenhet fortsätter vi att växa i omsättning, antal butiker och engagerade kollegor.
Hos oss är djur, mattar och hussar lika viktiga och vårt mål är alltid att leverera den bästa kundupplevelsen, oavsett om du besöker en av våra butiker eller öppnar ett av våra paket hemma vid dörren.
Tveka inte att söka och bli en del av ZOO-teamet! Ersättning
Enligt Detaljhandelsavtalet Enligt Detaljhandelsavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pet Pawr Group AB
(org.nr 556376-3332) Arbetsplats
Zoo.se Trading i Norden AB Kontakt
Butikschef
Anders Hamberg anders.hamberg@zoo.se Jobbnummer
9750973