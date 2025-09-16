Butiksmedarbetare till vår butik i Umeå
2025-09-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa och Asien. Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger. Teknos grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag. I Sverige finns Teknos representerade i Tranemo och har åtta butiker runt om i landet. Totalt har Teknos cirka 90 anställda i Sverige och en årlig omsättning på cirka 600 miljoner kronor. Läs gärna mer om företaget på www.teknos.se.
Butiksmedarbetare till vår butik i Umeå
Är du en serviceinriktad person med ett intresse för färg och måleri? Då är det dig vi söker till vårt team i UmeåPubliceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som butiksmedarbetare hos oss kommer du att sälja och ge råd om måleriprodukter, bryta färg, hantera kassa- och betalningar samt fylla på varor i butiken. Du kommer även att köra ut färg till våra kunder, som främst är professionella yrkesmålare.
Tjänsten är ett föräldravikariat på minst 10 timmar i veckan under fasta dagar.Arbetsuppgifter
Ge professionell service och rådgivning till våra kunder
Bryta färg och hjälpa kunder att hitta rätt produkter
Hantera kassa- och betalningarLägga order och ta emot varor
Besvara och ringa telefonsamtal
Fylla på och fronta varor i butiken
Städa butiken och övriga utrymmen
Hantera reklamationer
Öppna och stänga butiken vid behovKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Vana vid datorarbete
B-körkort
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Kunskaper inom färg och måleriDina personliga egenskaper
Initiativtagande och serviceinriktad
Social och utåtriktad
Ansvarstagande
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö där du har möjlighet att träffa professionella målare och utveckla din kompetens inom färg och kundsupport. Arbeta tillsammans med kollegor som har lång och gedigen erfarenhet inom branschen och där får möjlighet att utvecklas inom företaget.
Vi har självklart kollektivavtal och tjänstepension och en konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag och personalrabatter.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och CV genom vårt system senast den 30 september - 2026.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Rebecca Sandström, Butikschef på telefon 0762-917 686
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett deltidsjobb.
Förrådsvägen 11-15
901 32 UMEÅ Körkort
Teknos Butiker AB - Umeå
