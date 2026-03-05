Butiksmedarbetare till Time i Töreboda

Kanalbutiken i Töreboda AB / Kassapersonalsjobb / Töreboda
2026-03-05


Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad medarbetare till vår servicebutik. Tjänsten är på ca 75% med omgående start.

Arbetstider:
Främst eftermiddagar/kvällar och helger.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Kundservice och kassaarbete
Påfyllning och exponering av varor
Hålla butiken ren, organiserad och välkomnande
Övriga förekommande arbetsuppgifter i butik

Vi söker dig som:

Har tidigare arbetslivserfarenhet (gärna från butik eller service)
Är ansvarstagande, pålitlig och punktlig
Har ett positivt bemötande och god servicekänsla
Trivs i ett högt tempo och kan arbeta självständigt

Låter detta som något för dig är du välkommen att skicka en kort presentation om dig själv!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: jannica@kanalbutiken.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kanalbutiken i Töreboda AB (org.nr 556933-0441)
Kungsgatan 3 (visa karta)
545 30  TÖREBODA

Jobbnummer
9779754

