Butiksmedarbetare till Time i Töreboda
Kanalbutiken i Töreboda AB / Kassapersonalsjobb / Töreboda
2026-03-05
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad medarbetare till vår servicebutik. Tjänsten är på ca 75% med omgående start.
Arbetstider:
Arbetstider:
Främst eftermiddagar/kvällar och helger.

Dina arbetsuppgifter
Kundservice och kassaarbete
Påfyllning och exponering av varor
Hålla butiken ren, organiserad och välkomnande
Övriga förekommande arbetsuppgifter i butik
Vi söker dig som:
Har tidigare arbetslivserfarenhet (gärna från butik eller service)
Är ansvarstagande, pålitlig och punktlig
Har ett positivt bemötande och god servicekänsla
Trivs i ett högt tempo och kan arbeta självständigt
Låter detta som något för dig är du välkommen att skicka en kort presentation om dig själv!
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: jannica@kanalbutiken.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kanalbutiken i Töreboda AB
(org.nr 556933-0441)
Kungsgatan 3
)
545 30 TÖREBODA

Jobbnummer
9779754