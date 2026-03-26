Butiksmedarbetare till Stadsmissionen Second Hand - tidsbegränsad anställni
Är du en driven och kreativ säljare som vill arbeta med second hand och för en mer hållbar konsumtion? Vi söker nu en butiksmedarbetare på 50% i en tidsbegränsad anställning på 1 år för dig som är beviljad någon form av anställningsstöd.
Rollen:
I arbetsuppgifterna i second hand-butiken ingår bland annat kundservice, kassaarbete, uppackning av varor, exponering, samt gåvohantering på lager.
Bra att veta:
Arbetet är stundtals i högt tempo och kan innebära tunga lyft.
Öppning och stängning samt kvällar och helger ingår i tjänsten.
- Intresse för second hand, service och butiksarbete
- Erfarenhet av arbete i butik om minst 6 månader
- Fysisk möjlighet att ta emot och hantera varor på lager
Vi vill även att du är:
- En god medmänniska och inspiratör
- Lyhörd med ett stort engagemang för människors olika egenskaper/erfarenheter
- Väl förankrad i Stockholms Stadsmissions värdegrund
Tjänsten är placerad på second hand-butiken i Örebro och är en tidsbegränsad anställning på 50% under 1 år och riktar sig till dig med rätt till någon form av anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stadsmissionen möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.Så ansöker du
I denna rekrytering har vi valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens krav profil.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06. Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsprocessen.
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
https://www.stadsmissionen.se/
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9822316