Butiksmedarbetare till servicedisk (varannan helg)
Skultuna Messingsbruk AB / Butikssäljarjobb / Västerås Visa alla butikssäljarjobb i Västerås
2026-03-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skultuna Messingsbruk AB i Västerås
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad och noggrann person till vår servicedisk. I rollen möter du kunder som vill gravera produkter, lämna in varor för reparation eller polering samt hämta ut färdiga arbeten. Du blir en viktig del i att ge våra kunder ett professionellt och trevligt bemötande.
Tjänsten ingår i vårt logistikteam, men arbetet sker i nära samarbete med våra butiksmedarbetare för att säkerställa en smidig och professionell upplevelse för kunden.
Arbetet innebär också att hantera och plocka gravyrorder, förbereda beställningar samt säkerställa att varje order hanteras korrekt och effektivt.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder i servicedisken
Hantera beställningar av gravyr
Ta emot varor för reparation och polering
Orderplock och hantering av gravyrbeställningar
Samarbeta nära butikspersonal och logistikteam
Säkerställa god service och hög kvalitet i varje kundmöte
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Är noggrann och strukturerad
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Har ett intresse för detaljer och kvalitet
Erfarenhet från butik, service eller orderhantering är meriterande men inget kravOm tjänsten
Varannan helg
Möjlighet till extra arbetspass på vardagar vid behov
Perfekt för dig som studerar eller söker ett deltidsarbete
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, service och hantverk står i fokus.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: work@skultuna.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skultuna Messingsbruk AB
(org.nr 556029-3085), http://www.skultunabruk.se
Bruksgatan 8 (visa karta
)
726 31 SKULTUNA Jobbnummer
9797067