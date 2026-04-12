Butiksmedarbetare till Marknadsplats Umeå
2026-04-12
Vill du jobba i en levande butik där ingen dag är den andra lik?
Vi söker nu en driven och ansvarstagande person som vill bli en del av vår verksamhet.
Hos oss möts loppis, butik och kreativ försäljning, och vi behöver någon som trivs mitt i det.
Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
Kassaarbete och kundservice
Hjälpa nya och befintliga säljare
Ta emot och hantera varor
Uthyrning av försäljningsplatser.
Hålla ordning i butiken och på hyllor
Städ
Prismärkning och värdering
Enklare administration
Du kommer att vara en viktig del av den dagliga driften och bidra till att butiken känns välkomnande och levande.
Vi söker dig som:
Är självgående och tar egna initiativ
Trivs med kundkontakt
Har god känsla för ordning och struktur
Är flexibel och kan växla tempo
Är lösningsorienterad
Kan ta i där det behövs.
Du behöver ha:
Erfarenhet av butik, service & försäljning
Intresse för second hand, prylar & återbruk
Du behöver kunna ta ansvar när det är mycket att göra.
Hjälpa kunder och säljare samtidigt
Själv se vad som behöver göras
Omfattning: mellan 30-70%
Arbetstider: vardagar + vissa lördagar
Start: enligt överenskommelse
Skicka en kort presentation av dig själv med CV till:ansokan@marknadsplatsumea.se
Berätta gärna varför du vill jobba hos oss och vad du är bra på i butiksmiljö.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marknadsplats Umeå AB
(org.nr 559441-8328)
Björnvägen 11 (visa karta
)
906 40 UMEÅ Kontakt
