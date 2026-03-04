Butiksmedarbetare till Ica Trivselköp i Guldsmedshyttan!
Trivselköp i Guldsmedshyttan AB / Butikssäljarjobb / Lindesberg
2026-03-04
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Trivselköp i Guldsmedshyttan AB i Lindesberg
Vi söker butiksmedarbetare till vårt gäng på Ica Trivselköp i Guldsmedshyttan!
Vi önskar att du bra på kundkontakt, har blick för vad som ska göras och har en ambition att bidra till en trevlig butik. Vi vill att du är bra på att samarbeta, är lojal och har ett driv och engagemang.
Vi behöver kunnig personal med inriktning mot kassa, kolonial, färskvaror samt i butik övrigt förekommande arbete.
Önskvärt med erfarenhet från butiksarbete, främst dagligvaruhandel. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. I schemat ingår dag-; kvälls- och helgarbete.
Tidsbegränsad anställning, ca 6 månader, ev möjlighet till förlängning, deltid ca 25 timmar/vecka enligt schema. Lön enligt kollektivavtal. Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: anna.tagt@supermarket.Ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare.". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trivselköp i Guldsmedshyttan AB
(org.nr 556240-2809)
Solvägen 3
)
711 78 GULDSMEDSHYTTAN Arbetsplats
ICA Supermarket Kontakt
Anna Tägt Anna.tagt@supermarket.ica.se Jobbnummer
9775658