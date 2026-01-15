Butiksmedarbetare till Hultsfred - Semestervikariat
Dollarstore AB / Butikssäljarjobb / Hultsfred Visa alla butikssäljarjobb i Hultsfred
2026-01-15
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dollarstore AB i Hultsfred
Sugen på att vara med och demokratisera shoppingglädjen för alla våra kunder? Är du redo på ett jobb där ingen dag är den andra lik, där du får chansen att möta massor av olika människor och sprida glädje i deras vardag? Då kan vi ha jobbet för dig!
Hos oss på Dollarstore kommer du att vara ansiktet utåt - både när våra kunder kommer in i butiken och när de lämnar den. Din uppgift är att se till att de får en positiv upplevelse, från första "hej" till sista "tack och hej då". Om du har erfarenhet av att jobba i kassa är det ett plus, men viktigast är att du gillar att möta människor och ge bra service.
Tillsammans med din butikschef ser du till att butiken alltid ser tipptopp ut, är välfylld och inbjudande. Det betyder att du ibland behöver beställa nya varor och alltid hålla ett öga på att allt ser bra ut.
Vi jobbar tätt tillsammans i vårt team och hjälps åt med allt som behöver göras. Ibland behöver man rycka in där det behövs och vara beredd på att arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag.
Hos oss på Dollarstore tycker vi att det ska vara kul att handla lågpris! Om du håller med och vill vara en del av vårt glada gäng, då kan det här vara rätt plats för dig
Varför Dollarstore?
På Dollarstore får du chansen att omvandla våra utrymmen och förvandla dem till något unikt och minnesvärt. Det är en magisk upplevelse som låter kreativiteten flöda fritt. Halloween bjuder på möjligheten att omfamna mystik och spänning med kusliga dekorationer, medan trädgårdsrummet kan explodera i loungemöbler, vattenkannor och blomstrande färger under vår och sommar. Det är något speciellt med att se ett rum förändras med årstiderna - varje säsong bjuder på nya teman, färger och känslor. Att bygga dessa rum är som att skapa en liten värld där fantasi och verklighet möter varandra. Vi vill göra det roligt för människor att handla lågpris och som en del av Dollarstores team får du möjlighet att fortsätta göra det! I en spännande och dynamisk arbetsmiljö får du dagligen fortsätta bidra till vår framgång!
Praktisk information
Tillträde: Enligt överenskommelse, finns chans till extra innan sommarperioden börjar.
Anställningsgrad: Semestervikariat, deltid
Plats: Dollarstore Handelsvägen 7, Hultsfred
Lön: Timlön enligt kollektivavtal
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och tror att du har vad som krävs för att bli en framgångsrik butiksmedarbetare hos Dollarstore, skicka in din ansökan idag genom att klicka på "Ansök nu" nedan. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans fortsätta skapa fantastiska shoppingupplevelser för våra kunder!Vi är stolta över att vara en arbetsplats fri från diskriminering, där vi ser mångfald och inkludering som grundläggande värden. Vår rekrytering är alltid baserad på kompetens och vi strävar efter att skapa en miljö där alla, oavsett bakgrund, har lika möjligheter att växa och utvecklas. Genom att aktivt arbeta för en rättvis och inkluderande arbetsplats, ser vi till att alla våra medarbetare känner sig respekterade, värderade och välkomna.
Som en del i Dollarstores rekryteringsprocess genomför företaget bakgrundsanalyser tillsammans med Svensk Bakgrundsanalys vilket är ett auktoriserat företag inom bakgrundskontroller.
Vi ses!
Notera: Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök därför redan idag!
Dollarstore är en av Sveriges största lågprisaktörer och vi fortsätter växa. Idag har vi över 130 butiker i både Sverige och Danmark där vi erbjuder våra kunder glädje, gemenskap och fantastiska priser. Sedan augusti 2023 ingår Dollarstore i finska Tokmanni Group och tillsammans med dem är vi en av de ledande lågprisaktörerna i Norden och är listade på finska börsen. Tillsammans med våra 2000 medarbetare brinner vi för försäljning och mötet med kunden. Välkommen till Dollarstore!
DollarStores DNA
- Vi är närvarande mot kunder och kollegor och tror på att alla människor har rätt till glädje, gemenskap och fantastiska priser
- Vi har de mest upplevelsefyllda butikerna och produkter som hela tiden överraskar.
- Vi är alltid ärliga och vi är på riktigt. No monkey business - helt enkelt.
- Vi har de lägsta priserna och skapar mest värde till våra konsumenter. Detta görs genom att vi alltid har kostnaderna i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dollarstore AB
(org.nr 556537-1662), https://dollarstore.se/ Jobbnummer
9685188