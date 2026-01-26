Butiksmedarbetare till Hemköp Fruängen - Kassa 10h/v
2026-01-26
Är du en glad och energifull person som vill jobba med oss på Hemköp Fruängen? Vi är en framgångsrik butik med ett brett sortiment och hög servicegrad för att tillgodose våra kunders önskemål. På Hemköp Fruängen är vi ett sammansvetsat team som jobbar tätt mellan avdelningarna. Butiken ligger ca 20 min från Stockholms city intill t-banestationen. Om rollen Som Butiksmedarbetare i kassan på Hemköp Fruängen är du butikens ansikte utåt och en nyckelperson i mötet med våra kunder. Du skapar trygghet, tempo och en positiv stämning i kassan och ser till att varje kund känner sig sedd och välkommen. Med din servicekänsla bidrar du till att varje besök hos oss blir enkelt, trevligt och professionellt. Rollen innebär framför allt kassaarbete med fokus på kundmöte, noggrannhet och smidiga betalflöden. Tjänsten är på 10 timmar per vecka och innefattar arbete dagtid, kvällar och helger. Tillträde sker snarast.
Din profil Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete i butik och gärna har haft en liknande roll tidigare. Du är en person som sprider glädje, trivs i samarbete med andra och samtidigt är självgående och ansvarstagande. För dig är det naturligt att alltid sätta kunden i centrum och att bidra till en arbetsmiljö präglad av respekt och engagemang. Du delar Sabis värderingar om alltid nöjd kund, ansvar och respekt, och du vill vara med och skapa en butik där kunderna kan lita på oss och där vi tillsammans bidrar med glädje i vardagen.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.
Tjänsten är på deltid (10 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Joakim Strömberg på joakim.stromberg@sabis.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), https://karriar.sabis.se
129 52 HÄGERSTEN Jobbnummer
9705724