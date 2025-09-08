Butiksmedarbetare till Foodtruck, Kundservice och Kassa
Biltema Sweden AB / Butikssäljarjobb / Motala Visa alla butikssäljarjobb i Motala
2025-09-08
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biltema Sweden AB i Motala
, Linköping
, Haninge
, Norrköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden. Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Butiksmedarbetare på Biltema är du den viktigaste delen av kundernas upplevelse i varuhuset. Din arbetsdag består av både varierande arbetsuppgifter och avdelningar som alltid genomsyras av kundfokus och hög servicenivå. Tjänsten består av att hjälp våra kunder i kassalinjen och i kundservice.
Som medarbetare i vår foodtruck får du sköta en mängd olika uppgifter, allt från att hjälp våra kunder till att beställa varor från olika leverantörer. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.
Utöver de uppgifter som är specifika för tjänsten kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans ser ni till att varuhuset alltid är redo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service.
Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett expanderande företag med stora utvecklingsmöjligheter!
Om Dig
Du som söker har en genuin känsla för service och har alltid kunden i fokus. Du är initiativtagande, flexibel, trivs i ett högt arbetstempo och lägger i en extra växel när det behövs. Du ser det som en självklarhet att hålla ordning runt omkring dig och att hjälpa dina kollegor.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från detaljhandeln eller dagligvaruhandeln och det är meriterande om du har erfarenhet från caféarbete. Om du dessutom tycker att det är viktigt med ordning och reda kommer du att trivas hos oss.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Sista dag att ansöka är 2025.09.21
Arbetsplats/placering: Biltema Motala
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Deltid, 50%
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Arbetstiderna varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Varuhuschef, Josefine Gustafsson, manager.motala@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320), http://www.biltema.se Arbetsplats
Biltema Motala Jobbnummer
9497928