Butiksmedarbetare till en välkänd kund i Uppsala

2025-09-04
I rollen som butiksmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av varuplock och påfyllning av varor. Du ser till att butikens hyllor och avdelningar är välfyllda, organiserade och att varorna presenteras på ett tilltalande och lättillgängligt sätt för kunderna.
Vi söker dig som:
Är effektiv, noggrann och trivs med fysiskt arbete
Har en positiv inställning och är bra på att samarbeta
Tar egna initiativ och arbetar effektivt även i ett högt tempo
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider
Tidigare erfarenhet av butiksarbete eller varuplock är meriterande
Tjänsten är en visstidsanställning mellan vecka 37-48, på ca 20-30 timmar i veckan. Det är varierande arbetstider under butikens öppettider, vilket inkluderar både dag- och kvällspass samt arbete på helger. Du kommer att vara anställd av Storesupport by Job&Talent och arbeta ute hos vår kund.
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
