Butiksmedarbetare till Colorama Östersund - Extrajobb och Sommarjobb
2026-02-27
Vi på Colorama Östersund söker en ny kollega som vill jobba lördagar till att börja med, och som kan gå upp i tid under sommarmånaderna. Du blir en del av ett litet team där kundservice, ordning i butiken och ett intresse för färg och inredning står i centrum. Du behöver inte vara expert från start utan vi lär upp dig och du får material och stöd för att lyckas. Har du erfarenhet från färgfackhandeln eller liknande sedan tidigare är det meriterande.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Start: mitten av mars (datum enligt överenskommelse)
Omfattning: lördagar till en början och sedan heltid under sommaren, där helgarbete ingår. Vi ser gärna att du kan arbeta så mycket som möjligt i juni, hela juli och så mycket du kan i augusti
Efter sommaren: möjlighet att fortsätta jobba lördagarDina arbetsuppgifter
Du hjälper kunder i butiken och ser till att vardagen flyter på. Arbetet innehåller bland annat:
Kundbemötande och rådgivning kring kunders projekt
Hålla butiken snygg, välfylld och inbjudande
Påfyllning av varor och uppackning
Kassaarbete
Städning vid behov
Vem vi söker
Vi tror att du är en glad och trevlig person som gillar att prata med människor och hjälpa dem vidare. Du är lyhörd, serviceminded och har lätt att bygga relationer. Du har ett intresse för färg, tapet och inredning och en vilja att lära dig mer.Kvalifikationer
Du talar svenska flytande
B-körkort då leveranser av färg kan förekomma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
