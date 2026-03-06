Butiksmedarbetare till bake off och varuplock
Nordic BR Norr AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-03-06
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic BR Norr AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi söker nu en butiksmedarbetare till en väletablerad dagligvarubutik med start omgående eller enligt överrenskommelse
Tjänsten innebär arbete i butik med fokus på bake off, försäljning och varuplock. Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, gillar kundkontakt och vill arbeta i ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Bake off / baka bröd och bakverk
Försäljning och kundservice
Varuplock och exponering
Beställningar
Planering av aktiviteter i butiken
Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik
Arbetstider:
Bake off: cirka kl. 05:30-13:30, 3-4 dagar i veckan.
Övriga dagar arbete i butiksteamet med varuplock cirka 07:00-16:00 eller 09:00-18:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är serviceinriktad
trivs i ett högt tempo
är ansvarstagande och flexibel
kan arbeta både självständigt och i team
Har du erfarenhet av bak, café eller bake off är detta meriterande men inget krav.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.
Välkommen till oss! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic BR Norr AB
(org.nr 559237-1370) Arbetsplats
Nordic Br Norr AB Jobbnummer
9783196