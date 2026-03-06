Butiksmedarbetare till bake off och varuplock

Nordic BR Norr AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall
2026-03-06


Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordic BR Norr AB i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Hudiksvall eller i hela Sverige

Vi söker nu en butiksmedarbetare till en väletablerad dagligvarubutik med start omgående eller enligt överrenskommelse

Tjänsten innebär arbete i butik med fokus på bake off, försäljning och varuplock. Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, gillar kundkontakt och vill arbeta i ett engagerat team.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Bake off / baka bröd och bakverk

Försäljning och kundservice

Varuplock och exponering

Beställningar

Planering av aktiviteter i butiken

Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik

Arbetstider:

Bake off: cirka kl. 05:30-13:30, 3-4 dagar i veckan.

Övriga dagar arbete i butiksteamet med varuplock cirka 07:00-16:00 eller 09:00-18:00.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

är serviceinriktad

trivs i ett högt tempo

är ansvarstagande och flexibel

kan arbeta både självständigt och i team

Har du erfarenhet av bak, café eller bake off är detta meriterande men inget krav.

Låter detta som något för dig?

Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!

Har du frågor om tjänsten?

Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se

Om Oss:

Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.

Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.

Välkommen till oss!

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000126".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic BR Norr AB (org.nr 559237-1370)

Arbetsplats
Nordic Br Norr AB

Jobbnummer
9783196

Prenumerera på jobb från Nordic BR Norr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordic BR Norr AB: