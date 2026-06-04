Butiksmedarbetare till Ahlsell i Arvika
Performiq AB / Kassapersonalsjobb / Arvika Visa alla kassapersonalsjobb i Arvika
2026-06-04
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker nu en driven och serviceinriktad butiksmedarbetare till Ahlsell i Arvika. Ahlsell är den ledande tekniska distributören i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.
I rollen som butiksmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara kassahantering och kundservice men även en del truckkörning. Du blir en viktig del av teamet och företagets ansikte utåt i mötet med kunder. Du säkerställer att varje kund får en smidig och trevlig upplevelse i kassan, samtidigt som du bibehåller en hög nivå av service och professionalism. Tjänsten är ett sommarjobb som sträcker sig från vecka 29 till vecka 33
Personprofil
Vi söker dig som är snabblärd, positiv och har en stark vilja att utvecklas. Du tar gärna egna initiativ och är inte rädd för att hjälpa till där det behövs. Det är viktigt att du är flexibel och utåtriktad i ditt kundbemötande, samt att du värdesätter att ge varje kund service i världsklass.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har arbetat i butik tidigare
• Har erfarenhet av serviceyrken och kassasystem
• Har viss teknisk förståelse
• Har truckkort
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som kassamedarbetare.Publiceringsdatum2026-06-04Övrig information
Start: 13/7
Omfattning: Heltid v.29-33
Arbetstid: Måndag - fredag, 07.00-16.00
Plats: Arvika
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Camilla Aurell på camilla.aurell@performiq.se
.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vi omsätter cirka 50 miljarder SEK och finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen. Med drygt 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.
Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.seÖppen
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Klostergatan 23 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Ahlsell Kontakt
Camilla Aurell camilla.aurell@performiq.se 0733537541 Jobbnummer
9948449