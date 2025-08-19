Butiksmedarbetare, team färsk, Willys Huskvarna C
2025-08-19
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 32 timmar i veckan, provanställning tillämpas.
Tillträde: 2025-09-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med anledning av Arbetsmiljölagen ska du ha fyllt 18 år.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Huskvarna C! Tjänsten innebär kort och gott att du, tillsammans med dina kollegor, bidrar till att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser. Du är en viktig del av butiksteamet som ser till att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen. Här kommer lite mer om tjänsten:
Tillsammans med dina kollegor sköter du den omväxlande dagliga driften på färskvaruavdelningen. Du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du ser till att våra kylar och hyllor är välfyllda och ser fina ut.
Du ser till att det är rent och snyggt i butiken.
Du tar aktivt del i beställningar och säljplanering och bidrar till att butiken når sina försäljnings- och lönsamhetsmål.
Du hjälper våra kunder till rätta och möter dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
Du hjälper våra kunder i kassan eller något av våra andra utcheckningsalternativ.
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Vi är ansluta till Handelsanställdas kollektivavtal där schyssta villkor som pension, försäkringar och bra OB-ersättning ingår.
Du får friskvårdsbidrag, personalrabatt och personalerbjudanden efter en tids anställning.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar till exempel alltid med att minska matsvinn i och utanför våra butiker.
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar. Många som börjat sin resa som butiksmedarbetare på Willys är idag teamchefer, butikschefer eller har en specialistroll på vårt kontor.
Du får erfarenheter - om t ex försäljning, service och om att driva butik - som du kommer att ha nytta av oavsett vad du väljer att göra längre fram.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
Du har positiv inställning och vill ha roligt på jobbet.
Du ser när något behöver göras, kavlar upp ärmarna och får det gjort.
Du har lätt för att samarbeta med andra - hos oss jobbar vi tillsammans som ett lag!
Du har god IT- och datorvana, är noggrann och har inga problem att navigera i olika system.
Det är en fördel om du har jobbat i butik eller med service, men det är inte ett krav.
Du pratar, skriver och förstår svenska. Många av våra kunder talar fler språk än det, så om du gör detsamma är det toppen!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Thomas Johannesson, thomas.johannesson@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-09-02. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
