Butiksmedarbetare (sommarjobb), Willys Kungsbacka Södercity
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Tjänsten avser: Semestervikariat på varierande timmar under sommaren 2026.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 16 år beroende på arbetsuppgifternas art. Du behöver ha goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
Var ser du dig själv i sommar? Vid havet eller på Willys? De flesta svarar nog havet, vilket är helt okej. Men vi ser gärna dig hos oss i sommar! När du jobbar på Willys får du en fartfylld vardag. Du gör allt ifrån att packa upp varor, jobba i kassan, hjälpa våra kunder till rätta och hålla rent och fräscht i butiken. Som sommarjobbare på Willys får du snabbt ta eget ansvar och du blir en viktig del av butiksteamet som ska se till att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen, varje dag. I utbyte kan vi lova att du får erfarenheter - om till exempel försäljning och service - som du kommer att ha nytta av oavsett vad du väljer att göra längre fram. Kanske jobbar du kvar hos oss även efter sommaren?
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Kungsbacka Södercity!
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Vi ser till att du får en bra introduktion när din anställning börjar.
Vi är ett gott gäng som anstränger oss för att alla ska trivas och känna sig som en viktig del i teamet.
Vi är ansluta till Handelsanställdas kollektivavtal där schyssta villkor som pension, försäkringar och bra OB-ersättning ingår.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar till exempel alltid med att minska matsvinn i och utanför våra butiker.
Du får erfarenheter - om t ex försäljning, service och om att driva butik - som du kommer att ha nytta av oavsett vad du väljer att göra längre fram.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
Du har positiv inställning och vill ha roligt på jobbet.
Du ser när något behöver göras, kavlar upp ärmarna och får det gjort.
Du har lätt för att samarbeta med andra - hos oss jobbar vi tillsammans som ett lag!
Det är en fördel om du har jobbat i butik eller med service, men tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav.
Du tar ansvar för ditt jobb, är punktlig och pålitlig.
Du pratar, skriver och förstår svenska. Många av våra kunder talar fler språk än det, så om du gör detsamma är det toppen!
Du har de förutsättningar och personliga egenskaper som gör att du passar för att jobba hos oss. Om du söker jobbet kommer du att få göra ett test som visar detta.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Markus Ehrenbom, markus.ehrenbom@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-08. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
