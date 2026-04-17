Butiksmedarbetare (sommarjobb), Eurocash Storlien Fjellhandel
Vi som jobbar på Eurocash är stolta över vår framgångsrika gränshandelskedja som präglas av engagemang, fokus på lönsam försäljning med kunden i centrum. Nu behöver vi fler medarbetare som vill jobba tillsammans med oss på Eurocash.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bli en butiksstjärna hos oss i sommar! Längtar du efter närhet till naturen, djupa skogar, höga berg och stora vidder då är Jämtland rätt plats för dig.
Vi söker dig som tillsammans med ett härligt gäng arbetskamrater ska leverera den allra bästa servicen till våra kunder när de besöker våra butiker i sommar. Som butiksmedarbetare på Eurocash Storlien Fjellhandel får du utföra flera varierande arbetsuppgifter som till exempel att ta betalt av våra kunder, se till att det är rent och snyggt i butiken, fylla på varor och att ge våra kunder det lilla extra. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet, vi är ett lag och hjälper alltid varandra.
Hos oss har du goda möjligheter att vidareutvecklas, det är bara du som sätter gränsen.
Vem är du?
Du är en god kollega som slutför det du åtagit dig, Du är inte rädd för att ta initiativ och är en god teamplayer.
Känner du igen dig i nedan?
Serviceminded
Självgående men tycker om att arbeta i team
Noggrann
Tycker om när det är högt tempo
Social, gillar att möta människor
Nyfiken
Har du tidigare erfarenhet? Om ja, toppen! Om inte, inga problem, vi lär dig det du behöver veta. Tjänsten avser semestervikariat under sommaren 2026. Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällar och helger. Självklart har vi lön enligt kollektivavtal. Önskat startdatum enligt överenskommelse.
För oss är mångfald en affärsmöjlighet, vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Markus Rölling, markus.rolling@eruocash.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-05-10. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Eurocash
Som matvarukedja har Eurocash lång erfarenhet av gränshandel och har i mer än 20 år funnits vid gränsen för sina kunder. Den första butiken öppnade 1999 i Svinesund och idag finns Eurocash representerade på sex orter med sju matbutiker, från Storlien i norr till Strömstad i söder. Genom att utmana branschen ska Eurocash fortsätta växa och stärka positionen som gränsens ledande matvarukedja. Dessutom ingår Willys i Åmål & Strömstad samt godisbutiken Supergott i kedjan. Eurocash omsätter drygt 1,5 miljarder kronor (2019) och är en del av Axfood och Norgesgruppen under gemensamma bolaget Nax AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eurocash Food AB
(org.nr 556503-6141)
Stalltjärnsvägen 2b (visa karta
)
837 99 STORLIEN Arbetsplats
Eurocash Storlien Fjellhandel
