Butiksmedarbetare sökes till ICAbutiker i Lund & Malmö
2025-08-08
Vi söker dig som vill arbeta med en fast tjänst i en Icabutik i Lund eller Malmö!
Då efterfrågan är stor hos våra ICA kunder söker vi dig som brinner för butiksyrket. Du kan börja inom kort på ett schema med provanställning för att gå över till en tillsvidareanställning. Tjänsterna varierar mellan 50-100 %.
Vi söker dig som vill och kan arbeta med någon form av butiksarbete så som exempelvis kolonial, frukt&grönt, delikatess&fisk, ost&chark mm. För att klara av arbetet behöver du vara självgående, noggrann och har ett stort servicetänk. Vi ser att du är driven, ambitiös och flexibel som person. Du ska vara intresserad av att utvecklas i butik. Vi ser att du har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln eller restaurangbranschen. Tidigare erfarenhet av ''Min Butik'', ''Store Office'' och ''AOB'' är till fördel. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta aktivt med att serva butikens kunder och se till så att butikens avdelningar är välfyllda och säljande. Du kommer arbeta i en aktiv avdelning tillsammans med dina kollegor i en inbjudande miljö.
Vi söker dig som:
Du gillar service och har ett gediget intresse för butiksarbetet och människor. Du är noggrann och ambitiös och tar ditt arbete på stort allvar. Viktigt att du skriver i din ansökan om du vill arbeta i Lund eller Malmö!
Meriterande:
Tidigare arbetat inom i dagligvaruhandeln exempelvis ICA, Willys, CityGross, Lidl mm. Du har ett brinnande intresse för mat och service!
Rosénssons bemannar och rekryterar personal inom dagligvaruhandeln. Vi löser varje dag organisatoriska problem för våra kunder, ofta med kort varsel. Vi är företaget som aldrig tummar på kvaliteten, service utan gränser! Vi bemannar och rekryterar främst till Icabutiker i Malmö och Lund med omnejd.
Vid frågor maila: tilda@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Consulting AB
(org.nr 556899-2019), http://www.rosenssons.com Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Kontakt
Tilda Rosén tilda@rosenssons.com 0708409645 Jobbnummer
9450767