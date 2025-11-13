Butiksmedarbetare sökes för extrajobb i Stockholm!
2025-11-13
Vi söker dig som vill jobba extra i vår kunds butik och bidra till en härlig atmosfär både för kunder och kollegor. Här är ingen dag den andra lik - du får hjälpa till med allt från varuplock och kassaarbete till att hålla butiken snygg och välfylld.
Du är den som gärna säger hej till kunder, löser problem med ett leende och ser till att saker flyter på även när det är full fart. Erfarenhet av butiksarbete är ett plus, men viktigast är att du är positiv, pålitlig och trivs i en social miljö där det händer mycket!
Vi erbjuder:
Ett omväxlande extrajobb med mycket kundkontakt
Trevliga kollegor och en arbetsplats med härlig energi
Flexibla arbetspass på dagar, kvällar och helger
Vi söker dig som:
Gillar att ge bra service och möta människor
Är ordningsam och hjälper gärna till där det behövs
Trivs i ett högt tempo och sprider god stämning
Plats: Stockholm
Omfattning: Extra vid behov (dag, kväll och helg)
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och lovar ett extrajobb fullt av energi, glädje och färska varor! Så ansöker du
