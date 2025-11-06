Butiksmedarbetare sökes - skapa en trivsam butik för kunderna
2025-11-06
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butiksmedarbetare som vill ge kunderna bästa möjliga service och bidra till en inspirerande och välordnad butiksmiljö. Du gillar kundkontakt, är noggrann och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Hantera kassa och påfyllning av varor
Bidra till en organiserad och inbjudande butik
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksmedarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
