Butiksmedarbetare sökes - skapa en trivsam butik för kunderna

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg
2025-11-06


Visa alla butikssäljarjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige

Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butiksmedarbetare som vill ge kunderna bästa möjliga service och bidra till en inspirerande och välordnad butiksmiljö. Du gillar kundkontakt, är noggrann och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Hantera kassa och påfyllning av varor
Bidra till en organiserad och inbjudande butik

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butiksmedarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
172 36  SUNDBYBERG

Jobbnummer
9592466

Prenumerera på jobb från A 95 Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A 95 Consulting AB: