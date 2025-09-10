Butiksmedarbetare, Snabbgross Göteborg Partihallarna
2025-09-10
Är du serviceinriktad, tycker att det är kul med människor och brinner för försäljning? Vill du bidra med stolthet till Sveriges många restaurangkök? Då är det dig vi söker! På Snabbgross blir du en viktig del i vår resa mot att bli Sveriges ledande restauranggrossist. Snabbgross är ett framgångsrikt företag inom en växande marknad. Hos oss möts du av en gemenskap och en kultur byggd på starka kärnvärden, där vi månar om styrkan av att arbeta tillsammans. Hos oss är varje medarbetare viktig och mångfald bland våra medarbetare är centralt för oss. Hos oss finns det många möjligheter att växa inom både rollen och företaget. Det finns många utvecklingsmöjligheter inom företaget, men även koncernen.
Vi brinner för bra mat, till bra priser och förväntar oss att du delar våra värderingar. Vi värderar ett matintresse och serviceförmåga högt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny medarbetare till vårt härliga gäng på Snabbgross Göteborg Partihallarna!
Som butiksmedarbetare med avdelningsansvar kommer du att ha ett varierande arbete. Allt från kassaarbete, beställningar, plock av varor i butik eller i E-handel samt varuexponering. I din vardag möter du kunden som du ska bearbeta aktivt för att driva lönsam försäljning. Du kommer även medverka i butikens förbättringsområden, utveckling och säkerställa en god kundupplevelse och arbetsmiljö. Arbetet är fysiskt och kan innebära en del tunga lyft.
Vem är du?
Du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning, vilket är en förutsättning för rollen. Vi uppmuntrar mångfald av sökande till våra tjänster och har du även kunskap av andra språk ser vi det som positivt. Om du gillar när tempot är högt, är duktig på att prioritera och samtidigt noggrann, är kvalitetsmedveten och har lätt för att arbeta i team, då kommer du att trivas hos oss på Snabbgross.
Du har en gymnasial utbildning och goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Det är en fördel om du har jobbat inom servicebranschen, gärna butik/livsmedel.
Det här erbjuder vi
Vi är anslutna till Handelsanställdas kollektivavtal
Pension och försäkringar enligt kollektivavtal
Rabatt hos våra kedjor
Friskvårdsbidrag (när du varit anställd i minst 3 månader)
Omfattning: Tillsvidareanställning på 40 timmar i veckan, provanställning tillämpas.
Tillträde: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Plats: Snabbgross Göteborg Partihallarna.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Martin Änghede, 0722429656 / martin.anghede@axfood.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-09-24. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Snabbgross
Under flera decennier har Snabbgross brunnit för delad glädje för bra mat, till bästa pris. Vi strävar efter att bidra till stolthet bland Sveriges många restaurangkök genom att vara tillgängliga med prisvärda råvaror, varje dag. Snabbgross är Sveriges ledande hämtgrossist för restaurang, café, fastfood och övrig företagsmarknad. Vi har 31 butiker som sprider sig från Luleå i norr till Malmö i söder, med cirka 600 medarbetare, som även når ut till stora delar av landet med vår e-handel. Tillsammans med bland annat Willys, Hemköp och Dagab ingår vi i Axfood - ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel. Hos oss finns det gott om möjlighet att växa och utvecklas. Så ansöker du
