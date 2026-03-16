Butiksmedarbetare Saluhall Restaurang Food & Fika

2026-03-16
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med härliga och engagerade kollegor.
En bra introduktion
En arbetsplats där man kan utvecklas och få en karriär inom.
Branschens bästa utbildningar
Friskvårdsbidrag
Subventionerad frukost och fika.
Personalrabatt och andra förmåner som rabatter på lån och försäkringar på ICA-banken.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad medarbetare till Saluhall,Food & Fika
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt, du arbetar med kundkontakt ochförsäljning. Vi prioriterar alltid kunden och ger ett kundbemötande som bidrar till servicekänsla, inspiration och (mer)försäljning. Vidare är det viktigt för oss på ICA Maxi Stormarknad Umeå att alltid ta ansvar för att hjälpa kunden samt att ständigt medverka i butikens förbättringsområden och utveckling. Du ska tillsammans med dina kollegor se till att kunderna alltid möts av en fin och välfylld avdelning med allt som det innebär.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär arbete i vår restaurang. Kundbemötande, kassahantering, lunchservering, hantering av vår á la carte meny, pizzabakning. försäljning, egenkontroll m.m
Vi söker dig som brinner för att arbeta med service och som alltid vill ge den bästa servicen till våra kunder. Du ska ha ett matintresse och ha viljan att utveckla avdelningen framåt. Du ska trivas med att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt då man vissa tider på dagen arbetar ensam.
Om dig:
Vi ser att du som person är ödmjuk, driven och engagerad i ditt arbete. För att trivas hos oss bör du vara en glad och positiv person som trivs att arbeta i team men även viktigt att du kan arbeta självständigt och se vad som behöver göras. Du får gärna ha erfarenhet från liknade arbeten sedan tidigare men vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Vi ser att du är:
Serviceinriktad , driven, engagerad, glad, positiv, proaktiv
Tillträde: April efter överenskommelse
Omfattning. 30 timmar i veckan. Varierande arbetstider mellan 06:30-19:30. Kan bli förändringar kring högtider. Varannan helg,
Tillsvidare men tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader
Fullfölj alla delar i ansökan för att komma vidare i rekryteringsprocessen. Även filmerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Traktören i Umeå AB
907 43 UMEÅ (VÄSTERBOTTENS) Arbetsplats
ICA Maxi Umeå (Traktören i Umeå AB)
