Butiksmedarbetare Saluhall Delikatess/kallkök
2026-04-17
Vill du arbeta med matglädje, kvalitet och kundservice i världsklass?
Vi söker nu en butiksmedarbetare till vår Saluhall med inriktning delikatess och kallkök.
Hos oss på ICA är maten och människorna i centrum - och Saluhallen är hjärtat i butiken.
Om jobbet
I vår delikatess möter du kunder över disk och erbjuder ett noga utvalt sortiment av ostar, chark, fisk och kött, samt våra egenproducerade röror och sallader.
I kallköket producerar vi bland annat smörgåstårtor, färdigmat, färdiga smörgåsar och catering. Tjänsten kan även innebära arbete i varmkök.
Du får ett omväxlande arbete där kvalitet, hygien och kundupplevelse alltid står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Brinner för kundservice och tycker om att ge det lilla extra
Har ett stort matintresse och gillar att dela med dig av din kunskap
Trivs i ett högt tempo och tar ansvar i ditt arbete
Är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss på Maxi
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande och utbildning inom matsäkerhet är ett plus. Vi lägger dock stor vikt vid personliga egenskaper.
Omfattning: 28,15 timmar i veckan. Varannan helg. Varierande arbetstider mellan 06:00-19:00. Ändringar i schemat kan ske kring högtider.
Tillsvidare: inleds med en provanställning på 6 månader
Tillträde: Maj
För att DU ska komma vidare i rekryteringsprocessen så är det viktigt att du fullföljer alla steg. Även videofrågorna. CV och personligt brev ber vi om i steg två om man gått vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Dette er et deltidsjobb.
