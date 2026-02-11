Butiksmedarbetare Projekt-och Servicecenter heltid
"Det finns alltid något att göra!"
Det vet vår kompetenta personal på HORNBACH som gärna delar med sig av sin kunnighet gällande projekt, både till hemmabyggare och proffs. Skjortan de bär är mer än bara ett arbetsplagg. Skjortan förtjänas genom kompentens, hjälpsamhet och skicklighet. Hos oss får du nu chansen att kavla upp ärmarna på din alldeles egna Hornbach-skjorta och få möjlighet att bygga, utveckla och förädla såväl relationer som projekt . Vi hoppas att vi med detta sått ett litet frö och att DU gör slag i saken och ansöker redan idag om att bli en del av HORNBACH - ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad.
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och samarbete. Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Som medarbetare till vårat projekt och servicecenter sitter du centralt i varuhuset för att hjälpa och vägleda kunder. Men även för att hjälpa dem att hämta ut sina förbeställda varor.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Hantera kundorder, specialbeställningar och hantverkarservice
* Beställning av förbrukningsmaterial
* Hanterar inkommande epost/kundfrågor
* Administrerar finansieringslösningar
* Övervaka och administrerar kundordrar
* Planera, boka och koordinera hemtransporter till våra kunder
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av logistikarbete
* Organiserad och strukturerad samt förmåga att kunna prioritera dina arbetsuppgifter
* Erfarenhet av kundtjänst eller annan serviceerfarenhet
* Goda administrativa kunskaper
* Noggrann och lösningsorienterad.
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) är meriterande
För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Heltid 38,25 tim/veckan. Arbetstiderna är morgon, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 1/3-2026 Ersättning
