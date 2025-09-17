Butiksmedarbetare Projekt- & Servicecenter/Kassa Helgextra

Hornbach Byggmarknad AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg
2025-09-17


Visa alla kassapersonalsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hornbach Byggmarknad AB i Göteborg, Stenungsund, Borås, Trollhättan, Helsingborg eller i hela Sverige

HORNBACH Byggmarknad AB

Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och samarbete. Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Som medarbetare till vårt projekt och servicecenter sitter du centralt i varuhuset för att hjälpa och vägleda kunder. Men även för att hjälpa dem att hämta ut sina förbeställda varor. Denna tjänst kommer även innefatta arbete i kassan.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Hantera kundorder, specialbeställningar och hantverkarservice
* Beställning av förbrukningsmaterial
* Hanterar inkommande epost/kundfrågor
* Administrerar finansieringslösningar
* Övervaka och administrerar kundordrar
* Planera, boka och koordinera hemtransporter till våra kunder

Publiceringsdatum
2025-09-17

Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av logistikarbete
* Organiserad och strukturerad samt förmåga att kunna prioritera dina arbetsuppgifter
* Erfarenhet av kundtjänst eller annan serviceerfarenhet
* Goda administrativa kunskaper
* Noggrann och lösningsorienterad.
* Goda administrativa kunskaper
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) är meriterande

Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.

Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 5 tim/veckan. Arbetstiderna är 10 h/varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 29/9-2025

Ersättning
Undefined

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "151661-43659379".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hornbach Byggmarknad AB (org.nr 556613-4853)

Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB

Kontakt
Matilda Wiklund Malm
00000000

Jobbnummer
9514353

Prenumerera på jobb från Hornbach Byggmarknad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hornbach Byggmarknad AB: