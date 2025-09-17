Butiksmedarbetare Projekt- & Servicecenter/Kassa Helgextra
2025-09-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Helsingborg
HORNBACH Byggmarknad AB
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och samarbete. Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Som medarbetare till vårt projekt och servicecenter sitter du centralt i varuhuset för att hjälpa och vägleda kunder. Men även för att hjälpa dem att hämta ut sina förbeställda varor. Denna tjänst kommer även innefatta arbete i kassan.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Hantera kundorder, specialbeställningar och hantverkarservice
* Beställning av förbrukningsmaterial
* Hanterar inkommande epost/kundfrågor
* Administrerar finansieringslösningar
* Övervaka och administrerar kundordrar
* Planera, boka och koordinera hemtransporter till våra kunder

Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av logistikarbete
* Organiserad och strukturerad samt förmåga att kunna prioritera dina arbetsuppgifter
* Erfarenhet av kundtjänst eller annan serviceerfarenhet
* Goda administrativa kunskaper
* Noggrann och lösningsorienterad.
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) är meriterande
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.

Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 5 tim/veckan. Arbetstiderna är 10 h/varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 29/9-2025
