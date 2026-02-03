Butiksmedarbetare med säljdriv - särskild visstidsanställning
NetOnNet AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-02-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NetOnNet AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med? Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi söker extrapersonal till våren och sommaren där det är viktigt att du kan jobba under butikens öppettider, vardag som helg. Tjänsten är en särskild visstidsanställning där du kommer erbjudas arbete vid behov.
Vi söker efter dig som älskar att sälja i mötet med kund. Du är nyfiken, drivs av försäljning och resultat samt att ge kundservice i världsklass. Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du tillsammans med fantastiska kollegor jobbar med alla arbetsuppgifter som kan förekomma i vår Lagershop - det är det vi kallar våra butiker. Det innebär att:
Aktivt arbeta med försäljning i Lagershopen efter uppsatta säljmål
Sälja produkter ur vår tjänsteportfölj, som trygghetsförsäkringar, abonnemang samt finansieringslösningar
Fylla på varor i Lagershopen och se till att dessa exponeras enligt vårt koncept
Ta emot inkommande varor
Hjälpa kunder i informationsdisken, kassan och ute på golvet
Vem söker vi?
Du är en nyfiken säljare som motiveras av att leverera resultat. Du har driv och vilja att lära dig om våra produkter och genom att vara initiativrik får saker utförda med högt resultat! "Vad kan jag hjälpa till med?" genomsyra din inställning och som den teamspelare du är ser du det som självklart att tillsammans med kollegorna i Lagershoppen hjälps åt att lösa dagens arbetsuppgifter.
Arbetslivserfarenhet inom service och/eller försäljning i butik
Intresse för att lära dig om våra produkter
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du behöver ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss
Det här är vi
NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Bli en del av vårt team
Tycker du som oss att jobbet låter spännande, vänta inte med att skicka in din ansökan utan gör det redan idag! Vi läser ansökningarna och gör urval löpande.
Vi accepterar enbart ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du referenser, ber vi dig att inte inkludera dem direkt i ansökan, utan lämna dessa vid en senare begäran. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7153935-1820358". Arbetsgivare Netonnet AB
(org.nr 556520-4137), https://career.netonnet.com
Tjälvegatan 5 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
NetOnNet AB Jobbnummer
9719013