Butiksmedarbetare med PostNord-erfarenhet

Extrapersonal sökes för posthantering under Black Friday & julrushen!
Inför den mest intensiva tiden på året - november och december - söker vi på Östermalms Present & Paket en driven och flexibel person som kan hjälpa oss med posthantering och paketsortering i vår butik nära Östermalmstorg.
Om jobbet:
Under denna period ökar trycket rejält, och vi behöver avlastning främst med:
Mottagning, sortering och strukturering av paket
Hjälp till kunder som hämtar ut sina försändelser
Hålla ordning på lagret och se till att flödet fungerar smidigt
Kassaarbete och kundservice i butik
Stötta övriga butikssysslor vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kassaarbete
Har god kännedom om PostNords system och rutiner
Är glad, utåtriktad och serviceinriktad
Har energi, tar egna initiativ och gillar att arbeta självständigt
Är ansvarsfull, punktlig och noggrann
Klarar att lyfta och hantera paket i olika storlekar
Är bra på att strukturera och organisera på lagret
Är flexibel med arbetstider - kan jobba vardagar, kvällar och helger vid behov
Vad vi erbjuder:
En tidsbegränsad anställning under november-december
Möjlighet att jobba extra under Black Friday, julveckorna och mellandagarna
För rätt person finns god chans till förlängning av anställningen efter årsskiftet
Ett litet men härligt team som värdesätter energi, ansvarskänsla och att ge service till våra kunder
Ansökan skickas till: ostermalmspop@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
