Butiksmedarbetare med kreativa uppgifter och sociala medier
Cria Nordic AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2025-12-11
Vi på Cria söker en butiksmedarbetare som vill vara med och utveckla vår butik och bidra till att den växer. Du behöver gilla färg, pyssel och skapande, och tycka att det är roligt att ta initiativ, skapa event och låta butiken synas i sociala medier. Hos oss betyder kunskap och engagemang mycket och du möter kunder som ofta behöver hjälp att hitta rätt färger, material och tekniker.
I rollen ansvarar du för hela kundmötet och arbetar aktivt med att skapa en inspirerande butiksmiljö. Du kommer även att driva både stora och små event, ta fram idéer som stärker butikens identitet och skapa content till sociala medier som visar vad som händer i butiken. Arbetet innebär också att lyfta fram produkter, bygga om hyllor och skapa skyltar, både digitalt och analogt.
Vi är ett litet och snabbt växande företag där man jobbar nära varandra och tempot kan vara högt. För att trivas behöver du gilla att vara en viktig del av teamet och förstå hur våra olika delar - butik, verkstad, pack, kundtjänst och utveckling hänger ihop. Samarbetet hos oss gör kundmötet personligt och engagerat.
Vi söker en person som tar ansvar, ser möjligheter och vill vara ett av våra ansikten utåt när vi fortsätter utveckla butiken i Linköping.
Omfattning: ca. 75%
Låter det som någonting för dig?
Läs hela annonsen och ansök via vår webbplats: https://cria.se/sv/page/jobba-hos-cria Så ansöker du
