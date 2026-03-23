Butiksmedarbetare med färskvaruansvar till ICA Nära Sturefors
Om butiken
ICA Nära Sturefors är en butik belägen strax utanför Linköping i ett område som växer och utvecklas. Butiken omsätter cirka 40 miljoner kronor och har de senaste åren vuxit både i verksamhet och organisation. Idag består teamet av cirka 12 medarbetare och fokus framåt ligger på fortsatt utveckling - både av butiken och av teamet.
Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka utvecklingen och skapa en butik som kunderna väljer i vardagen.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som butiksmedarbetare med färskvaruansvar har du ett övergripande ansvar för den dagliga driften av färskvaruavdelningen. Fokus ligger på att säkerställa ordning, struktur och hög kvalitet - varje dag.
Du arbetar operativt i butiken och driver avdelningen framåt med fokus på försäljning, lönsamhet, varuvård och kundupplevelse. I rollen ingår även att följa upp nyckeltal, arbeta med svinn och marginal samt identifiera förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet.
Du blir en del av butikens driftgrupp och bidrar till att skapa en välfungerande helhet i butiken.
Avdelningen omfattar packade färskvaror såsom mejeri, kött, chark, ost samt enklare catering som smörgåstårtor.Arbetsuppgifter
Säkerställa god varuvård med fokus på datum, kvalitet och ordning
Ansvara för den dagliga driften av färskvaruavdelningen
Arbeta aktivt med försäljning och lönsamhet
Följa upp och analysera nyckeltal såsom svinn och marginal
Säkerställa att rutiner och arbetssätt efterlevs
Skapa en säljande och välfylld avdelning
Arbeta med beställningar, varupåfyllnad och exponering
Bidra till butikens dagliga drift och samarbete
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en roll där struktur och drift är i fokus. Du har ett starkt kundfokus och drivs av att skapa en välfungerande och säljande avdelning.
Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta ansvar i vardagen. Du har ett öga för detaljer och förstår vikten av kvalitet inom färskvaror.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 2-3 års erfarenhet från dagligvaruhandel, gärna inom ICA
Erfarenhet av att arbeta med försäljning, lönsamhet och nyckeltal
Erfarenhet av att ta ansvar för den dagliga driften av en avdelning eller arbetsområde
Meriterande:
Erfarenhet av färskvaror
Erfarenhet av arbetsledning
Kunskap inom livsmedelshygien och egenkontroll
ICA-utbildningar (t.ex. BLU, FLU)
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider: Vardagar och var tredje helg
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616)
Linköping Travel Center (visa karta
)
582 22 LINKÖPING
