Butiksmedarbetare med Avdelningsansvar för Café

Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Som Avdelningsansvarig för caféet ansvarar du för den dagliga skötseln, samordnar caféets aktiviteter och säkerställer att verksamheten kontinuerligt utvecklas och förbättras. Du säkerställer vecko- och dagsplaneringen för caféet med utgångspunkt från beredning, beställningar och kundflöde samt arbetar aktivt med optimerad varuhusfyllnad och merförsäljning. I rollen ingår ansvar för att avdelningen efterlever ordning och reda, att sortimentet följer Biltemas riktlinjer och mål samt att caféet är en inbjudande miljö för våra kunder.
Du coachar dina kollegor i optimalt kundbemötande samt säkerställer, med hjälp av utbildningar, vägledning, instruktioner och uppföljningsarbete, att medarbetarna inom avdelningen besitter rätt kompetens. Som Avdelningsansvarig sköter du även caféets inventeringar, säkerställer att livsmedelsrutiner efterföljs samt ansvarar för att arbetsmiljöarbetet i caféet följer gällande lagar, avtal och rutiner.
Om dig
För att trivas i rollen har du förmodligen arbetet inom handeln eller restaurangbranshen ett antal år, har ett genuint intresse för caféet och känner dig redo för en ny utmaning.
Som person tycker du om att ta initiativ, har sinne för sälj och att ge service - för dig är det är en självklarhet att ge det där lilla extra för att skapa resultat. Du har dessutom öga för att skapa säljande och inbjudande miljöer och tycker att det är roligt med utmaningar i form av exempelvis nya eller tillfälliga uppgifter.
Det är viktigt att du har ett intresse för caféverksamheten som du kommer att ansvar över eftersom det är en förutsättning för att lyckas i din roll. Då du som Avdelningsansvarig har ett antal medarbetare till din hjälp är det viktigt att du kan förmedla målet och vägen dit.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Sista dag att ansöka är 2025.10.19
Arbetsplats/placering: Biltema Lund
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid, 38,25 timmar/veckan
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Tf Varuhuschef, Pernilla Andersson, manager.lund@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
