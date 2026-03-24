Butiksmedarbetare med ansvar för varuhantering - New Yorker, Nordstan
2026-03-24
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team! Som förstärkning till vårt team i Femman i Nordstan, Göteborg söker vi nu en:
Butiksmedarbetare med ansvar för varuhantering
Huvudsakliga arbetsområden
• Varuhantering och varuflöde
• Mottagning, sortering och uppackning av leveranser
• Varuorganisation och påfyllnad av butiksgolvet
• Gymnasieutbildning
• Arbetslivserfarenhet från varuhantering
• Erfarenhet av varuhantering och organisering
• Strukturerad, noggrann och van att arbeta självständigt
• Teamorienterad och engagerad
• Flexibel, stresstålig och trivs att arbeta i högt tempo
• Svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Heltid, 38 timmar i veckan. Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av: Regionchef, e-mail tekman@newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats: https://jobs.newyorker.de
Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 31.03.2026
Du hittar ytterligare information om lediga tjänster här: http://www.newyorker.eu
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
