Butiksmedarbetare kvällar Macken i Smebacken
Macken i Smebacken AB / Butikssäljarjobb / Smedjebacken
2025-09-21
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
Visa alla jobb hos Macken i Smebacken AB i Smedjebacken
Butiksmedarbetare helger, Macken i Smebacken.
Vi söker dig som kan jobba onsdag till söndag kvällar, 30 tim i veckan, samt hoppa in extra vid behov. Den vi söker är en person som:
Alltid vill leverera toppservice till alla som besöker stationen
Är stresstålig och kan arbeta metodiskt och effektivt
Förstår att du måste städa toaletten och svabba golvet, även om det inte är favorituppgiften.
Tar ansvar för att hålla stationsområdet lika snyggt på utsidan som på insidan.
Är minst 18 år och har B körkort.
För att trivas hos oss ska du vara en positiv och framåt lagspelare som gillar när det händer mycket. Vi ser att du har goda kunskaper om och ett stort intresse för butikens sortiment.
Tjänsten tillsätts snarast.
Vi kommunicerar främst via mail, både för frågor och ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post
E-post: susanne.steen@mackenismebacken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Macken i Smebacken AB
(org.nr 556564-1155)
Nya Ågatan 10 (visa karta
)
777 32 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shell Kontakt
Stationschef
Susanne Steen susanne.steen@mackenismebacken.se 0706674567 Jobbnummer
9518918