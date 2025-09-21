Butiksmedarbetare kvällar Macken i Smebacken

Macken i Smebacken AB / Butikssäljarjobb / Smedjebacken
2025-09-21


Butiksmedarbetare helger, Macken i Smebacken.
Vi söker dig som kan jobba onsdag till söndag kvällar, 30 tim i veckan, samt hoppa in extra vid behov. Den vi söker är en person som:
Alltid vill leverera toppservice till alla som besöker stationen
Är stresstålig och kan arbeta metodiskt och effektivt
Förstår att du måste städa toaletten och svabba golvet, även om det inte är favorituppgiften.
Tar ansvar för att hålla stationsområdet lika snyggt på utsidan som på insidan.
Är minst 18 år och har B körkort.

För att trivas hos oss ska du vara en positiv och framåt lagspelare som gillar när det händer mycket. Vi ser att du har goda kunskaper om och ett stort intresse för butikens sortiment.
Tjänsten tillsätts snarast.
Vi kommunicerar främst via mail, både för frågor och ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
#jobbjustnu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post
E-post: susanne.steen@mackenismebacken.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Macken i Smebacken AB (org.nr 556564-1155)
Nya Ågatan 10 (visa karta)
777 32  SMEDJEBACKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Shell

Kontakt
Stationschef
Susanne Steen
susanne.steen@mackenismebacken.se
0706674567

Jobbnummer
9518918

