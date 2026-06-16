Butiksmedarbetare kundservice och verkstad
Biltema Sweden AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-06-16
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Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som butiksmedarbetare med inriktning mot både verkstad och kundservice på Biltema har du en varierad roll där du bidrar till en positiv och professionell kundupplevelse i varuhuset. Du kommer att arbeta både med praktiska verkstadsuppgifter och med att hjälpa kunder i kundservice.
I rollen ingår bland annat att montera och reparera cyklar samt serva och reparera produkter som gräsklippare, kompressorer och vattenpumpar. Samtidigt möter du kunder i kundservice där du ger rådgivning, hanterar reklamationer och hjälper till att hitta lösningar på olika ärenden. Du samarbetar även nära med övriga avdelningar i varuhuset för att skapa en effektiv och serviceinriktad verksamhet.
Förutom de arbetsuppgifter som är kopplade till verkstad och kundservice är du delaktig i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans med dina kollegor ser du till att hyllorna är påfyllda, kassan bemannad och att butiken alltid är försäljningsklar. Varje dag strävar ni efter att ge kunderna ett bemötande och en service i toppklass.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Sysselsättningen är heltid, 38,25 timmar/veckan.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och har ett starkt kundfokus. Du trivs i mötet med människor och motiveras av att hjälpa kunder samtidigt som du har ett stort intresse för teknik och praktiskt arbete. Du är nyfiken och tar gärna initiativ när du ser vad som behöver göras.
Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där tempot kan vara högt och arbetsuppgifterna varierar. Erfarenhet av reparation, verkstadsarbete eller liknande är ett krav och arbete inom kundservice är meriterande. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift, och det är en fördel om du även behärskar engelska eller ytterligare språk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Självklart delar du också Biltemas värderingar: Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320)
Herrestad Torp 352 (visa karta
)
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Biltema Uddevalla Kontakt
Ställföreträdande varuhuschef
Jenny Jansson sales.uddevalla@biltema.com Jobbnummer
9966082