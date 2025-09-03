Butiksmedarbetare kundservice och foodtruck
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden. Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Som butiksmedarbetare på Biltema spelar du en nyckelroll i kundernas upplevelse hos oss. Ditt arbete är varierat och du rör dig mellan flera avdelningar, med ett gemensamt fokus - att ge våra kunder förstklassig service. Tjänsten innefattar arbete i kundservice, där du är ansiktet utåt och den som ser till att varje kund känner sig sedd och välkommen.
I vår foodtruck blir du en viktig del av ett mindre team där arbetsuppgifterna är mångsidiga. Du hjälper kunder, sköter beställningar från olika leverantörer och ser till att allt flyter på smidigt - från servering till lagerhållning. Ingen dag är den andra lik!
Utöver detta är du med och bidrar till den dagliga driften av varuhuset tillsammans med dina kollegor. Tillsammans skapar ni en inspirerande butiksmiljö där kunden alltid står i centrum.
Vi erbjuder en spännande roll i ett växande företag med stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt. Tjänsten är ett vikariat på tre månader, med goda möjligheter till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som brinner för service och som alltid sätter kunden först. Du är initiativrik, flexibel och trivs i ett tempo där det händer mycket. Du tar gärna egna initiativ, håller god ordning omkring dig och ser samarbete med kollegor som en självklarhet.
Har du tidigare erfarenhet från detaljhandeln, dagligvaruhandeln eller caféverksamhet ser vi det som ett stort plus. Har du dessutom ett öga för struktur och tycker om att ha ordning och reda, kommer du att känna dig som hemma hos oss.
Du delar självklart Biltemas värderingar - Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Sista dag att ansöka är 2025.09.14
Arbetsplats/placering: Biltema Värnamo
Anställningsform: Vikariat 3 mån, god möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Deltid, 30 timmar/veckan
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Ställföreträdande Varuhuschef, Emelie Ekenberg, sales.varnamo@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
