Butiksmedarbetare Kött ICA Maxi Nacka
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-06-26
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På Maxi ICA Stormarknad Nacka arbetar över 300 medarbetare tillsammans för att skapa Nackas bästa matupplevelse. Vi är en av Sveriges mest framgångsrika ICA-butiker med egen Saluhall, eget bageri och ett starkt fokus på kvalitet, matglädje och utveckling. Många av våra ledare har gjort sin resa internt. Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss och bli en viktig del av teamet på Packade Färskvaror.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som butiksmedarbetare i köttteamet är du en viktig del av den dagliga driften på Packade Färskvaror. Du arbetar med varuplock, försäljning, kundservice och beställningar samtidigt som du säkerställer att avdelningen är välfylld, inspirerande och säljande. Rollen passar dig som vill utvecklas inom sortiment, försäljning och affärsmannaskap. Du arbetar nära kollegor och ledare i ett engagerat team där samarbete och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och som tycker om att kombinera kundmöten med praktiskt butiksarbete. Du är ansvarstagande, strukturerad och har ett genuint intresse för mat, kvalitet och försäljning. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och bidrar till både resultat och arbetsglädje. För dig som vill utvecklas och på sikt ta större ansvar finns goda möjligheter att växa inom verksamheten.
Vi ser gärna att du har
• Erfarenhet från ICA eller annan dagligvaruhandel
• Intresse för kött, matlagning och kvalitet
• God förståelse för försäljning, svinn och lönsamhet
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare
Erfarenhet av arbete med kött, färskvaror eller beställningar är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning, drivkraft och vilja att lära.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom utbildningar, vår interna affärsskola Nacka Business School och ett nära samarbete med erfarna ledare och kollegor. Många av våra ledare har gjort sin resa internt och vi tror på att utveckla människor långsiktigt.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalförmåner, frukostbuffé och en arbetsplats med stark gemenskap, höga ambitioner och verkliga karriärmöjligheter.
Om anställningen
Tjänsten är 30 timmar per vecka i genomsnitt, tillsvidare, med sex månaders provanställning.
Önskat tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561)
131 39 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9981100