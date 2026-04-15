Butiksmedarbetare, kassa/checkout, Willys Göteborg Sisjön
2026-04-15
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Vi söker dig som gillar mat, människor och försäljning och vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Göteborg Sisjön! I kassalinjen hjälper vi våra kunder att checka ut sina varor, vilket gör avdelningen till en viktig plats i butiken där vi har chansen att ge ett gott sista intryck av oss.
Tjänsten avser: Vikariat om 26 timmar per vecka. Vikariatet förväntas pågå till och med 2027-08-30.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art.
Här kommer lite mer om tjänsten:
Tillsammans med dina kollegor sköter du den dagliga driften i kassalinjen.
Du ser till att våra kunder kan avsluta sina köp på ett bra och smidigt sätt med hjälp av våra utcheckningsalternativ.
I kassalinjen möter du massor av kunder dagligen, alltid med härlig energi, kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Vi jobbar tillsammans som ett lag, då vi ser att ett riktigt bra samarbete ger det bästa resultatet - samtidigt som vi har kul på jobbet.
Lite mer om oss kommer här:
Vi är ansluta till Handelsanställdas kollektivavtal där schyssta villkor som pension, försäkringar och bra OB-ersättning ingår.
Du får friskvårdsbidrag, personalrabatt och personalerbjudanden efter en tids anställning.
Vår stora hjärtefråga är att se till att alla ska ha råd med bra mat. Vi öppnar tex egna butiker i socialt utsatta områden och hjälper andra att öppna sociala matbutiker.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar till exempel alltid med att minska vårt matsvinn.
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar. Många som börjat sin resa som butiksmedarbetare på Willys är idag teamchefer, butikschefer eller har en specialistroll på vårt supportkontor.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Willys växer och utvecklas hela tiden, och det gillar du också att göra. Du vill gärna lära dig nya saker, tycker om att utmanas och drivs av att ta ett större ansvar. Det är också toppen om:
Du är social, framåt och ett riktigt proffs på kundbemötande.
Du ser när något behöver göras, kavlar upp ärmarna och får det gjort.
Det är en fördel om du har jobbat i butik eller med service, men det är inte ett krav.
Du pratar, skriver och förstår svenska. Många av våra kunder talar fler språk än det, så om du gör detsamma är det toppen!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Cathrine Grabenbauer, cathrine.grabenbauer@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-04-29. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär. Så ansöker du
