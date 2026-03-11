Butiksmedarbetare, kallskänka, Hemköp Halmstad C
2026-03-11
Välkommen till Hemköp, vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör.
Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
För Hemköp är mångfald en styrka. Medarbetarnas kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla tjänster.
Om rollen
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 25 timmar per vecka
Tillträde: 2026-04-12 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Är du vår nästa stjärna i kallskänken? Hemköp Halmstad söker dig!
Älskar du att skapa mat som är lika vacker som den är god? Har du ett öga för detaljer och trivs i ett tempo där ingen dag är den andra lik? Då kan det vara dig vi söker till vårt team på Hemköp i Halmstad!
Som kallskänka hos oss spelar du en central roll i att inspirera våra kunder med fräscha och smakrika måltidslösningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Förbereda och lägga upp sallader, smörgåsar, röror och kalla tallrikar.
Ansvara för att vår delikatess- och färdigmatsavdelning alltid ser inbjudande och välfylld ut.
Säkerställa högsta kvalitet och följa gällande rutiner för livsmedelssäkerhet (HACCP).
Ge våra kunder personlig service i världsklass.
Vem är du?
Vi söker dig som har en passion för matlagning och estetik. För att trivas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av arbete i kallskänk, restaurang eller delikatess.
Är snabb och effektiv utan att tumma på kvaliteten.
Är en lagspelare som sprider positiv energi, även när det är mycket att göra.
Har god kännedom om hygien och råvaruhantering.
Det här erbjuder vi
Hos oss är kollektivavtal lika självklart som Fairtrade-märkt kaffe och ekologisk frukt på jobbet. Nedan ser du vad vi mer erbjuder dig:
Kollektivavtalad lön, OB-ersättning, samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal.
Försäkringar genom kollektivavtal.
Förstärkt föräldrapenning.
Friskvårdsbidrag efter tre månaders anställning.
Personalrabatt efter sex månaders anställning.
Du får erfarenheter - om t ex försäljning, service och om att driva butik.
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Jörgen Westman, jorgen.westman@hemkop.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-25. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett deltidsjobb.
Köpmansgatan 13
302 43 HALMSTAD
Hemköp Halmstad C
9791880