Butiksmedarbetare inom lagerhantering och ordermottagning
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en butik som är en självklar partner för yrkesproffs - och som fungerar som kundernas förlängda lager? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-02-19Företaget
Vår kund är en komplett leverantör inom fästelement, verktyg och industriförnödenheter med ett brett sortiment anpassat för professionella kunder. De lagerför över 8 000 artiklar - från gängade och ogängade fästelement till maskiner, verktyg, borr samt kap- och slipprodukter. Styrkan ligger i bredden och mixen i lagret, där kunder ofta hittar rätt produkt direkt. Sortimentet utvecklas löpande för att möta marknadens behov. Det som inte finns på hyllan kan oftast lösas genom flexibla logistiklösningar eller specialtillverkningar. Med hög tillgänglighet och lösningsfokus är de en trygg partner för företag med krav på kvalitet och leveranssäkerhet.Om tjänsten
Vi söker nu en butiksmedarbetare med inriktning mot lagerhantering och ordermottagning. Det här är en varierande roll där du får arbeta brett. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Kundservice i butik
Ordermottagning via telefon och mejl
Plock och pack av order
Inköp och varuhantering
Framtagning av offerter
Arbetet präglas av samarbete - här hjälps man åt och tar gemensamt ansvar för helheten. Vissa dagar innebär högt tempo och snabba prioriteringar, andra dagar mer rådgivning och relationsbyggande. Det är just variationen som gör rollen både utvecklande och stimulerande.
För dig som vill utvecklas finns goda möjligheter. Du kan på sikt arbeta mer med offerering, göra kundbesök och utvecklas inom försäljning ute på fält - om det är en riktning du vill ta.
Anställningsform
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting och att du blir anställd direkt av företaget.
Arbetstider: Måndag-torsdag 07.00-16.15 och fredag 07.00-15.00
Start: Start enligt överenskommelse.
Placering: Hisingen
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en ödmjuk och nyfiken person med en stark vilja att utvecklas. Eftersom sortimentet är brett och det finns mycket att lära om produkterna, så trivs du i en roll där du får bygga kunskap över tid. Du är prestigelös, vågar ställa frågor och ser det som en självklarhet att ta hjälp för att hela tiden utvecklas i din yrkesroll.
Du arbetar du strukturerat och noggrant, samtidigt som du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när tempot skiftar under dagen. Du trivs i ett team där man samarbetar, stöttar varandra och tillsammans skapar en positiv och professionell arbetsmiljö.
Vidare är du serviceinriktad och tycker om daglig kontakt med kunder, både i butik och via telefon och mejl. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Meriterande är även grundläggande kunskaper i engelska.
Låter det här som en tjänst för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ovädersgatan 14 (visa karta
)
418 34 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Irma Wallander goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9752165