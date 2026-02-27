Butiksmedarbetare Individ Prestige Nordby

Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-02-27


Individ Prestige och Individ är högprofilerande klädesaffärer belägna på Nordby Shoppingcenter utanför Strömstad. Individ etablerades år 2004, Individ Prestige 2009, med starka varumärken som Polo Ralph Lauren, Barbour, Hugo Boss, UGG och By Malene Birger.
Vi söker nu en butiksmedarbetare till Individ Prestige.
Du har ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningsam. Du brinner för att utveckla verksamheter och är lösningsorienterad. Datorvana är en stor fördel, då man kommer jobba med komplettering av sålda varor, kundklubb och webb.
Vill du bli en del av vårt team, vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare prestige".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kompaniet Strömstad AB (org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta)
452 31  STRÖMSTAD

Kontakt
Jon Erlend Ingvoldstad
jobb@individprestige.se
0708891534

Jobbnummer
9769139

