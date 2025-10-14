Butiksmedarbetare Individ Prestige Nordby
Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2025-10-14
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kompaniet Strömstad AB i Strömstad
, Tanum
, Karlstad
eller i hela Sverige
Individ Prestige och Individ är högprofilerande klädesaffärer belägna på Nordby Shoppingcenter utanför Strömstad. Individ etablerades år 2004, Individ Prestige 2009, med starka varumärken som Polo Ralph Lauren, Amundsen, Barbour, Stenströms och By Malene Birger.
Vi söker nu en butiksmedarbetare till Individ Prestige. Tjänsten är deltid.
Du har ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningsam. Du brinner för att utveckla verksamheter och är lösningsorienterad. Datorvana är en stor fördel, då man kommer jobba med komplettering av sålda varor, kundklubb och webb.
Vill du bli en del av vårt team, vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@individprestige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare prestige". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompaniet Strömstad AB
(org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Kontakt
Jon Erlend Ingvoldstad jobb@individprestige.se 0708891534 Jobbnummer
9554831