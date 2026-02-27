Butiksmedarbetare Individ Nordby

Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-02-27


Individ är en högprofilerad klädesbutik belägen på Nordby Köpcenter i Strömstads Kommun. Individ etablerades 2004 och jobbar med starka varumärken som J. Lindeberg, Les Deux, Morris, Replay & Peak Performance.
Du har ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningssam. Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal Individ".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kompaniet Strömstad AB (org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta)
452 31  STRÖMSTAD

Kontakt
Jon Erlend Ingvoldstad
jobb@individprestige.se
0708891534

Jobbnummer
9769143

