Butiksmedarbetare ICA Maxi Torslanda
Torslanda Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-12-09
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill börja arbeta hos oss i början av 2026
Tillträde sker under januari och tjänsterna är varierande, från cirka 10-25 timmar per vecka-med goda chanser att arbeta mer om man vill.
Hos oss finns stor variation på arbetsuppgifter: kassa, varuplock, delikatess, kallskänk, restaurang och e-handel är några av våra avdelningar där du kan arbeta och utvecklas.
Vi erbjuder dig:
Utvecklingsmöjligheter- Hos oss får du chansen att lära dig mer om service, kundkontakt och butiksarbete.
En trivsam och inkluderande arbetsplats- Vi tror på gemenskap och att alla skall känna sig välkomna från dag ett
Varierande arbetstider och arbetsuppgifter
Lön enligt Handels kollektivavtal
Friskvårdsbidrag via Epassi
Subventionerad massage
Personalrabatt när du handlar i vår butik
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på avdelning men kan inkludera:
Kundservice&Kassa
Varupåfyllnad
Delikatess och färskvaruhantering
Oavsett vart du arbetar i butiken så ska du bemöta våra kunder enligt vårt kund löfte- Vi gör kunden nöjd
Vi söker dig som:
Är 18år fyllda
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider (dag,kväll,vardag och helg)
Är positiv, glad och älskar att ge god kundservice
Erfarenhet från butik eller service är meriterande men inget krav- vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära!
Vill du ansöka? Ansök redan nu direkt från mobilen, inget CV krävs i första steget.
Vi vill lära känna dig redan i ansökningsprocessen. Därför prioriterar vi ansökningar där video frågorna är besvarade.Publiceringsdatum2025-12-09
MAXI ICA Stormarknad Torslanda öppnade 2004 och är idag en modern stormarknad med över 40 000 artiklar - allt under ett tak. Vi har eget bageri, manuell delikatess, fiskavdelning, kallskänk, catering samt Café & Bistro Bryggan. Vi erbjuder även e-handel med drive-thru och hemleverans. Vi är idag cirka 160 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund ÄKTA - Ärlighet, Kvalitet, Trygghet och Ansvar.
Butiken ligger på västra Hisingen, cirka 20 minuter från centrala Göteborg. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torslanda Stormarknad AB
(org.nr 556186-7549) Arbetsplats
ICA Maxi Torslanda (Torslanda Stormarknad AB) Jobbnummer
9634598