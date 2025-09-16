Butiksmedarbetare i Stockholmsområdet
2025-09-16
Är du redo för en flexibel och dynamisk roll i dagligvaruhandeln?
Vi på Lexman söker nu fler ambulerande butikskonsulter i Stockholm med omnejd! Är du serviceinriktad, snabb i steget och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Som ambulerande butikskonsult hos oss kommer du att arbeta i olika livsmedelsbutiker där behovet är som störst. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar kassaarbete och varuplock, och du får möjlighet att bredda din erfarenhet genom att arbeta i olika butikskedjor. För rätt person finns även chans att utvecklas inom fler avdelningar!
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill bygga upp en bred kompetens inom handeln, få en flexibel anställning och arbeta i ett team med högt tempo och härlig stämning.
Vem är du?
Vi söker dig som: Har erfarenhet av kassaarbete och/eller varuplock från butiker som ICA, Willys, Coop, Hemköp eller City Gross. Har en naturlig känsla för service och kundbemötande. Trivs med ett högt tempo och kan arbeta självständigt. Är flexibel och tillgänglig för arbete på varierande tider.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal och schyssta villkor - trygg anställning med god ersättning. Utvecklingsmöjligheter - chans att växa och bredda din kompetens inom handeln. Flexibla arbetstider - anpassa ditt schema efter din tillgänglighet. Ett härligt team - jobba med engagerade kollegor i en social och dynamisk miljö.
Anställningsform
Som behovsanställd hos oss anger du själv vilka dagar du kan arbeta varje vecka. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 2-3 pass i veckan, främst dagtid på vardagar, men även helgpass kan förekomma.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Lexman är ett auktoriserat bemanningsföretag anslutet till Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal via Handelsanställdas förbund. Vi samarbetar med några av Sveriges största butikskedjor och erbjuder dig en trygg och utvecklande arbetsplats.
Redo att bli en del av vårt team? Sök redan idag! Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl eller telefon.
Välkommen till Lexman! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lex-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://www.lexman.se Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9510236