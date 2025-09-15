Butiksmedarbetare i Stockholmsområdet
Supportia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Supportia Sverige AB i Stockholm
Om jobbet:
Vi söker nu medarbetare till vår team!
Är du serviceinriktad och trivs med varierande arbetsuppgifter ? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om Tjänsten:
Som butikskonsult hos oss kommer du att arbeta i olika livsmedelsbutiker där behovet är störst.
Dina arbetsuppgifter är varuplock och du får möjlighet att bredda din erfarenhet och utvecklas genom att arbeta i olika avdelningar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av varuplock från livsmedelsbutiker. Har en naturligt känsla för service och kundbemötande.Trivs med högt tempo och kan arbeta självständigt. År flexibel och tillgänglig för arbete på varierande tider.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal.
Utvecklingsmöjligheter.
Flexibla arbetstider.
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Supportia Sverige AB är ett bemanningsföretag anslutet till Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal via Handelsanställdas förbund. Vi samarbetar med en av Sveriges största butikskedja och erbjuder dig en trygg och utvecklande arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via e-postadress
E-post: supportia@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Supportia Sverige AB
(org.nr 559140-4701)
Stångåv 7.1tr (visa karta
)
128 44 BAGARMOSSEN Arbetsplats
Storstockholm Jobbnummer
9507701