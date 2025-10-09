Butiksmedarbetare Gruppledare Onlineshop (MVZ)
HORNBACH Byggmarknad AB
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och engagemang. I rollen som gruppledare har du det övergripande ansvaret över arbetet i den dagliga driften i ditt team.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Tillsammans med dina kollegor kommer du att bearbeta kundorder från plockning till försändelsen. Det innebär att sammanställa order, kontrollera varor och packar leveranser enl. definierade standards.
* Dina arbetsuppgifter består också av att planera bemanning och att handleda dina medarbetare när det gäller processer och standarder.
* Du ser till att kvalitets- prestations- och kostnadsmål uppfylls och kontrollera fortlöpande att alla tillgängliga processer fungerar och vidareutvecklas.
* Tidigare ledarskapserfarenhet är meriterande
* Erfarenhet inom logistik på ett handelsföretag eller annat likvärdigt företag inom logistik
* Relevant erfarenhet av försäljning och rådgivning inom bygg eller detaljhandeln
* Goda administrativa kunskaper
* Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av försäljning.
* Som person brinner du för försäljning. Samt är du noggrann och lösningsorienterad.
* Förmåga att analysera och utvärdera relevanta nyckeltal för att initiera lämpliga förbättringsåtgärder
* Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Excel
* God kommunikativ förmåga
* Krav på truckkort (A1-A4 & B1-B4)
* Krav på B-körkort
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.
* Möjlighet till vinstandel i koncernenAnställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Heltid 38,25 tim/veckan. Arbetstiderna är dag, kväll samt varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal
Tillträde: Omgående Ersättning
