Butiksmedarbetare Golv/Kakel Heltid
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-07-17
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Företagsbeskrivning:
"Det finns alltid något att göra!"
Det vet vår kompetenta personal på HORNBACH som gärna delar med sig av sin kunnighet gällande projekt, både till hemmabyggare och proffs. Skjortan de bär är mer än bara ett arbetsplagg. Skjortan förtjänas genom kompentens, hjälpsamhet och skicklighet. Hos oss får du nu chansen att kavla upp ärmarna på din alldeles egna Hornbach-skjorta och få möjlighet att bygga, utveckla och förädla såväl relationer som projekt . Vi hoppas att vi med detta sått ett litet frö och att DU gör slag i saken och ansöker redan idag om att bli en del av HORNBACH - ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad.
Arbetsbeskrivning:Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår golv-och kakel-avdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Aktiv försäljning av produktsortimentet inom Golv/Kakel avdelningen
Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet.
Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
Analysera avdelningens varupresentation.
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
Det är meriterande mec relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom golv och kakel
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft
Truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt truckvana är ett krav
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till vinstandel Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Heltid, 38,25 h/vecka. Schemalagd arbetstid vardagar samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 14/9 - 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154514-44319878". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
254 64 HELSINGBORG (1774) Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10005000