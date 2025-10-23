Butiksmedarbetare Golv/Kakel 30 h/vecka
HORNBACH Byggmarknad AB
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår golv-och kakel-avdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Aktiv försäljning av produktsortimentet inom Golv/Kakel avdelningen
* Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet.
* Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
* Analysera avdelningens varupresentation.
Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
* Det är meriterande mec relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom golv och kakel
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
* God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt truckvana är ett krav
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheterAnställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid, 30 h/vecka. Schemalagd arbetstid vardagar samt varannan helg.
Lön:Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 1/2-2026 Ersättning
