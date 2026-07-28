Butiksmedarbetare Godsmottagning 38,25 tim
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Botkyrka Visa alla butikssäljarjobb i Botkyrka
2026-07-28
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Företagsbeskrivning:
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsbeskrivning: Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och samarbete. På vår godsmottagning ansvarar du tillsammans med dina kolleger för att säkerställa ett effektivt varuflöde från godsmottagningen tills att varan finns ute i butik.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Lossning och lastning av gods, utlämning av varor i butiken
Genomföra mängd/kvalitetskontroller på varuleveranser
Sköta den interna varuförsörjningen och logistiken
Ansvara för returhantering och återtransport till leverantörer
Inmatning av följe- och retursedlar.
Avfallshantering
Dokumenthantering Publiceringsdatum2026-07-28Profil
Minimum 18 år gammal
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av logistik.
Noggrann och lösningsorienterad.
Truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt vana av att köra truck är ett krav.
B-körkort är ett krav
För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter. Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidareanställning. Heltid 38,25 timmar/vecka. Arbetstiderna är dag, kväll samt helgarbete förekommer. Lön: Lön enligt kollektivavtal.Tillträde: 1/9-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154625-44342978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
145 53 BOTKYRKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10014458